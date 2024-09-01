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9:16, 1 сентября 2024 года Детям участников СВО в Орле вручили школьные наборы Ребята получили канцтовары.



Фото: УФССП по Орловской области

В Орловской области накануне нового учебного года детям из семей участников СВО вручили школьные наборы. Ученики получили канцтовары: пеналы со всем необходимым, тетради, альбомы и другие принадлежности.



Акцию провели сотрудники УФССП совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".



- В преддверии нового учебного года судебные приставы и представители фонда вручили детям, которые в этом году впервые переступят школьный порог, наборы для первоклассников, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.







Ольга СУПОНЕВА



