Орловец Платон Козлов стал победителем международного турнира

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10:00, 1 сентября 2024 года
Орловец Платон Козлов стал победителем международного турнираСоревнование проходило в Чите.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Орловский боксер Козлов Платон стал победителем международного турнира. Евразийский кубок "Даурия" среди юниоров 17-18 лет состоялся в Чите.
Платон провел три поединка и во всех одержал уверенные победы. Напомним, Платон Козлов имеет в активе титулы чемпиона мира и чемпиона Европы среди спортсменов 15-16 лет.
Анастасия Дорохова
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