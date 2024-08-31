Более 300 курсантов академии ФСО приняли присягу в Орле

Торжественное мероприятие состоялось 31 августа.

Фото: академия ФСО

К курсантам обратился глава региона Андрей Клычков:



– Мы верим в наших защитников, верим в молодое поколение – в вас, дорогие друзья! Вы приняли присягу накануне Дня знаний. Впереди – непростой путь обучения специальным дисциплинам, военному делу. Путь личностного и профессионального становления, - сказал первокурсникам губернатор.



В конце мероприятия подразделения академии прошли торжественным маршем, после чего состоялся концерт.