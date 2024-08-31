Более 300 курсантов академии ФСО приняли присягу в Орле

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14:12, 31 августа 2024 года
Более 300 курсантов академии ФСО приняли присягу в ОрлеТоржественное мероприятие состоялось 31 августа.
Фото: академия ФСО
В Орле на строевом плацу академии ФСО более 300 курсантов первого курса приняли присягу. В мероприятии поучаствовали первые лица области, представители правоохранительных органов и силовых структур.
К курсантам обратился глава региона Андрей Клычков:
– Мы верим в наших защитников, верим в молодое поколение – в вас, дорогие друзья! Вы приняли присягу накануне Дня знаний. Впереди – непростой путь обучения специальным дисциплинам, военному делу. Путь личностного и профессионального становления, - сказал первокурсникам губернатор.
В конце мероприятия подразделения академии прошли торжественным маршем, после чего состоялся концерт.
Сергей Силаев