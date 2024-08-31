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13:28, 31 августа 2024 года В Орле из окна многоэтажки выпал человек Трагедия произошла на улице Космонавтов.



Фото: группа "РЕАЛЬНЫЙ ОРЕЛ"

В Орле из окна многоэтажного дома выпал человек. Инцидент произошел в Северном районе на улице Космонавтов. На месте очевидцы видели скорую и полицию.



Из собственных источников нам стало известно, что след у этой истории криминальный. Правоохранительные ведомства пока что информацию никак не комментировали.





Вести-Орёл



