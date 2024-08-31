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13:03, 31 августа 2024 года Курский "Авангард" продолжит играть домашние матчи в Орле Ближайшая встреча состоится 8 сентября на стадионе имени Ленина.



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Футбольный клуб "Авангард" из Курска продолжит играть домашние матчи в рамках Второй лиги в городе Орле. Следующим соперником "сине-белых" станет ивановский "Текстильщик". Встреча состоится 8 августа в 16:00 на стадионе Ленина. Напомним, что в середине августа курский "Авангард" переехал в Орел. Предыдущий матч в областной столице оказался для курян удачным: они одержали победу над "Сибирью" со счетом 4:1.





Анастасия Дорохова



