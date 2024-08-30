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19:30, 30 августа 2024 года В Орловской области сохранится жаркая погода Регион по-прежнему находится в зоне влияния обширного европейского антициклона.



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Первые дни осени в Орловской области будут жаркими. Это связано с влиянием обширного европейского антициклона, о чем напоминает Орловский гидрометцентр. Кроме того, в регионе действуют два штормовых предупреждения: о чрезвычайной пожарной опасности и аномально жаркой погоде. 31 августа в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +13…+18 °C, а днем +28…+33 °C. 1 сентября также обойдется без осадков. Ночью столбик термометра покажет +13…+18 °C, а днем - до +27…+32 °C. 2 сентября погода также будет ясной и без осадков. Ночью температура воздуха составит +12…+17 °C, а днем - +26…+31 °C.











Сергей Мерцалов



