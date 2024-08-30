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19:00, 30 августа 2024 года В Орле на улице Металлургов образовалась стихийная свалка А рядом находятся жилые дома, два детских сада и церковь.







В Орле на улице Металлургов, 11 образовалась огромная стихийная свалка. А на расстоянии 500 метров от нее находятся жилые дома, два детских сада и церковь. Отходов набралось столько, что местные жители забили тревогу.



Уже больше года горожане пытаются найти ответ на вопрос: почему мусор не вывозят регулярно? Люди обращались за помощью в различные инстанции, но проблему решить так и не удалось. Наша съемочная группа попыталась выяснить, кто ответственен за мусорный коллапс.





Юлия Опанасюк



