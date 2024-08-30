Главная » Новости



15:00, 30 августа 2024 года В Орле диверсант получил 12 лет за поджог релейного шкафа Молодой человек полностью признал вину.



Фото: архив

Орловский областной суд рассмотрел дело в отношении 20-летнего молодого человека, который согласился совершить диверсию. Поджечь релейный шкаф за деньги ему предложили в переписке в одном из мессенджеров.



От неизвестного лица мужчина получил инструкции и совершил поджог релейного шкафа, что привело к нарушению железнодорожных перевозок и угрозе здоровью и жизни людей. Как сообщили в пресс-службе облсуда, подсудимый полностью признал вину. Суд квалифицировал действия по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).



Суд назначил 12 лет и 10 дней лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а остальные 9 лет и 10 дней - в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу государства взыскали 9235 рублей.



Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Орловской области. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Сергей Силаев



