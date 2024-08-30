В поселке под Орлом появилось современное мини-футбольное поле

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18:00, 30 августа 2024 года
В поселке под Орлом появилось современное мини-футбольное полеБлагоустроили территорию по итогам рейтингового голосования.
Фото: администрация Орловского муниципального округа
В поселке Стальной Конь Орловского округа благодаря нацпроекту появилось новое современное мини-футбольное поле. Как сообщает региональный инфопортал, территорию благоустроили по итогам рейтингового голосования.
Подрядчик установил качественное искусственное покрытие и металлическое ограждение. На тротуарных дорожках появились удобные лавочки и урны.
Осмотр готового объекта провела комиссия, в состав которой вошли представители местной власти и организации "Орелгосзаказчик".
Сергей Мерцалов