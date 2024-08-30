Главная » Новости



15:24, 30 августа 2024 года Футболисты ОГУ возобновляют участие в Национальной студенческой футбольной лиге Очередной выездной тур состоится в Казани.



Фото: архив

Футболисты Орловского государственного университета имени Тургенева возобновляют участие в Национальной студенческой футбольной лиге. С 7 по 9 сентября они проведут очередной выездной тур в Казани, где встретятся с командами из Казани, Москвы и Новочеркасска. Болельщики смогут наблюдать за матчами в прямом эфире в социальных сетях. Напомним, что в весенней части сезона команда из Орла провела шесть матчей и набрала 10 очков.





Анастасия Дорохова



