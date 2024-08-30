Футболисты ОГУ возобновляют участие в Национальной студенческой футбольной лиге
Очередной выездной тур состоится в Казани.
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Футболисты Орловского государственного университета имени Тургенева возобновляют участие в Национальной студенческой футбольной лиге. С 7 по 9 сентября они проведут очередной выездной тур в Казани, где встретятся с командами из Казани, Москвы и Новочеркасска.
Болельщики смогут наблюдать за матчами в прямом эфире в социальных сетях.
Напомним, что в весенней части сезона команда из Орла провела шесть матчей и набрала 10 очков.