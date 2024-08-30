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17:30, 30 августа 2024 года В Орловском округе проверили техническое состояние школьных автобусов Инспекцию провели сотрудники ГАИ.



Фото: архив

В Орловском округе проверили техническое состояние автобусов, которые будут перевозить школьников. Проверку организовали сотрудники Госавтоинспекции.



Всего в округе 57 школьных маршрутов. После проверки было рекомендовано закрыть четыре из них.



В этом учебном году в Орловской области планируется задействовать 225 школьных автобусов на 485 маршрутах. Таким транспортом будут пользоваться порядка 6 тысяч орловских школьников.







Эльза Ахмедбекова



