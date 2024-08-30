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12:00, 30 августа 2024 года Более 20 курян трудоустроились в Орловской области Для них это не только возможность заработать, но и отвлечься от тревожных мыслей.







Более 20 жителей Курской области нашли работу на Орловщине. Для многих это не только возможность заработать, но и отвлечься от тревожных мыслей.



Например, Галина Машкина из Суджи работала гардеробщицей и сторожем. Сидеть без дела в ПВР не смогла. Узнав о вакансии в Мценском техникуме, согласилась не раздумывая. Туда же устроился и ее муж. Вместе со строительной бригадой он готовит учебное заведение к новому учебному году.

Многие орловские предприятия готовы помочь людям найти работу. Сейчас требуются работники в торговле, общепите, производстве и сельском хозяйстве. На данный момент в нашем регионе трудоустроено уже более 20 жителей Курской области, и вакансии еще есть.





Татьяна Тимохина



