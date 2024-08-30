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9:33, 30 августа 2024 года На трассе под Орлом на ходу загорелась фура Происшествие случилось на трассе М-2 "Крым".



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом на трассе М-2 "Крым" во время движения загорелся полуприцеп грузовика "Фри Лайнер". Инцидент произошел вечером 29 августа.



На место происшествия выехали сотрудники 5-й и 6-й пожарно-спасательных частей.

Как МЧС региона, огонь уничтожил прицеп и тент грузовика. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Как сообщили , огонь уничтожил прицеп и тент грузовика. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.





Сергей Мерцалов



