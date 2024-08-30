В Орловской области увековечат подвиг собак-истребителей танков

Мемориальная плита появится в сквере имени Шипунова в Ливнах.

Фото: архив

Мемориальную плиту в память о питомнике служебного собаководства установят в сквере имени Шипунова. В годы Великой Отечественной войны собаки участвовали в боевых действиях и внесли значительный вклад в освобождение Ливен и Ливенского района от фашистских захватчиков.

В администрации города Ливны отметили, что мемориальная плита будет напоминать молодому поколению о подвиге собак, которые жертвовали своей жизнью ради Великой Победы. Инициатива установки плиты исходила от группы жителей города, и депутаты ее поддержали.