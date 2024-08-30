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12:30, 30 августа 2024 года В Орел приехали тренеры по каратэ из Воронежской и Новгородской областей Они обсудили развитие этого вида спорта в России.



Фото: Олег Кошелев

29 августа в спортшколу "Орел-Карат" приехали тренеры из Воронежской и Новгородской федераций каратэ. Они обсудили, как развивать этот вид спорта в наших регионах и в России в целом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил директор спортшколы Олег Кошелев. Он также напомнил, что с 13 по 15 сентября в Орле, в ГРИНН Центре, пройдут Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Орла".







Сергей Мерцалов



