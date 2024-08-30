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10:00, 30 августа 2024 года В Орле третьи сутки ищут 61-летнего мужчину Владимир Савоськин ушел из дома 27 августа.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области

В Орле уже три дня разыскивают 61-летнего Владимира Савоськина. 27 августа он ушел из дома и с тех пор не выходит на связь с родными. Особые приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Владимир Савоськин был одет в серо-синюю рубашку в клетку, такие же серо-синие шорты, серые резиновые сапоги и голубую шапку. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Савоськина, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.





Сергей Мерцалов



