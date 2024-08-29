Главная » Новости



21:00, 29 августа 2024 года В Орле продолжают строительство третьего выезда из микрорайона "Зареченский" Рабочие завершили подготовительные этап.



Фото: портал Орловской области

В Орле ведется строительство дороги на улице Витольда Почернина. Третий выезд из Зареченского микрорайона будет длиной 855 метров.



Бригада из 22 человек уже провела демонтаж очистных сооружений, а также мероприятия по укладке и защите инженерных сетей. Сейчас работы проводят под землей - обустраивают коммуникации под будущей дорогой. В ближайшее время подрядчик начнет прокладывать участки канализации, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Срок окончания строительства намечен на 1 июня 2025 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".





Сергей Силаев



