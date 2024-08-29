В Орле продолжают строительство третьего выезда из микрорайона "Зареченский"
Рабочие завершили подготовительные этап.
Фото: портал Орловской области
В Орле ведется строительство дороги на улице Витольда Почернина. Третий выезд из Зареченского микрорайона будет длиной 855 метров.
Бригада из 22 человек уже провела демонтаж очистных сооружений, а также мероприятия по укладке и защите инженерных сетей. Сейчас работы проводят под землей - обустраивают коммуникации под будущей дорогой. В ближайшее время подрядчик начнет прокладывать участки канализации, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Срок окончания строительства намечен на 1 июня 2025 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".