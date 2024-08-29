2 сентября на Орловщине за парты сядут 77 тысяч детей
Для семи тысяч ребят школьный звонок прозвучит впервые.
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2 сентября в Орловской области за парты сядут 77 тысяч детей. Из них 7 тысяч - первоклассники, которые впервые услышат школьный звонок.
В этом году орловские школы примут не только местных учеников, но и ребят из Курской и Белгородской областей. Родители 80 мальчиков и девочек из Курской области уже подали заявления на поступление в орловские школы. Некоторые переселенцы хотели бы получать образование в курских и белгородских школах дистанционно.
Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", каждый ребенок из числа беженцев получит все необходимое для учебы: школьную и спортивную форму, обувь, канцтовары и рюкзак.