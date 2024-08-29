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20:00, 29 августа 2024 года Нападающий ФК "Орел" стал лучшим игроком недели во Второй лиге В этом сезоне Максим Дмитриев забил уже восемь мячей.



Фото: сообщество "Футбол 57"

Орловский футболист Максим Дмитриев стал лучшим игроком недели во Второй лиге "Б". 23-летний нападающий также вошел в топ-5 бомбардиров в своей зоне, забив восемь мячей.



25 августа ФК "Орел" встретился на стадионе "Центральный" с тульским "Арсеналом-2" и одержал победу со счетом 3:1. Дубль на счету Дмитриева. Он отличился на 82-й и 88-й минутах.



Максим - уроженец Кемеровской области. К ФК "Орел" он присоединился в начале текущего года и является игроком основного состава.



У Максима Дмитриева есть возможность пополнить свой личный счет уже в ближайшее воскресенье, 1 сентября. В этот день ФК "Орел" примет на своем поле клуб "Сахалин". Об этом сообщает инфопортал Орловской области.









Сергей Мерцалов



