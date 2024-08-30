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8:45, 30 августа 2024 года Юные орловские бадминтонистки завоевали награды Первенства Черноземья В окружном турнире приняли участие 120 спортсменов из 13 регионов.



Фото: Федерация бадминтона Орловской области

Юные орловские бадминтонистки завоевали награды на Первенстве Черноземья. В окружном турнире приняли участие 120 спортсменов из 13 регионов. В активе орловчанок 10 медалей.



Сестры Милана и Софья Савиных стали лучшими в своих категориях и получили по две золотые награды. Отличилась и Тамара Рыманова, которая также завоевала золото. Василиса Ларина показала отличные результаты и получила два серебра. Два серебра и одну бронзу на Первенстве Черноземья завоевала Ульяна Шехова.









Анастасия Дорохова



