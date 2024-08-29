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18:00, 29 августа 2024 года В Орловском округе возводят новый сельский дом культуры Строительство ведется в селе Бакланово.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

В селе Бакланово Орловского округа полным ходом идет строительство нового сельского дома культуры. Стоимость проекта превышает 75 миллионов рублей. На данный момент завершены все работы по кирпичной кладке, устройству основания под полы, оштукатуриванию стен и перегородок. Частично возведена конструкция центрального входа. Специалисты уже полностью смонтировали все сети наружного водоснабжения и выполнили наружное электроснабжение.



Строительство Баклановского сельского дома культуры Сейчас идет работа над конструкциями центрального входа, утеплением цокольной балки и благоустройством территории.Строительство Баклановского сельского дома культуры находится под контролем регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.





Сергей Мерцалов



