Главная » Новости



15:34, 29 августа 2024 года В Свердловском районе выполнили план по ремонту дорог на 2024 год Уже заключены контракты на следующий.



Фото: архив

В Свердловском районе Орловской области завершили ремонт дорог, запланированный на 2024 год. Такая информация прозвучала 29 августа на совещании с главами районов.



На двух участках уложен асфальт, отремонтирована площадь, прилегающая к скверу Жадова в райцентре. На работы потратили 9,3 миллиона рублей из дорожного фонда региона.



Кроме того, в деревне Шамшино рабочие уложили щебенку, приведены в порядок три дороги протяженностью почти пять километров. На эти цели потрачено 11,9 миллиона рублей.



Свердловский район успел заключить контракты на ремонт дорог на 2025 год. За десять миллионов рублей планируется отремонтировать четыре дороги протяженностью 1,9 километра.





Сергей Силаев



