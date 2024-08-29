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17:30, 29 августа 2024 года Орловские студенты интересуются киберспортом Турнир по одной из главных спортивных дисциплин состоялся в областном центре.







В Орле прошел студенческий турнир по одной из самых популярных киберспортивных дисциплин. В соревнованиях участвовали пять команд по пять человек. Орловские студенты проявляют большой интерес к киберспорту и хотят создать сборную для участия в крупных турнирах. Однако пока что этот вид спорта развивается только на региональном уровне. Однако молодые люди уверены, что чем больше будет проводиться подобных соревнований, тем больше появится возможностей, чтобы проявить себя на более высоком уровне.





Анастасия Дорохова



