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17:00, 29 августа 2024 года В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи Продукты, вещи и средства гигиены предназначены для вынужденных переселенцев.



Фото: пресс-служба губернатора

В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Присоединиться к благому делу может каждый желающий. Сейчас особенно необходимы пакеты-майки, ватные палочки и средства для мытья посуды. Кроме того, требуются одежда и обувь больших размеров, а также зубные щетки. тг-канал "Орловская область". Принести гуманитарную помощь можно по адресу: г. Орёл, ул. Привокзальная, 8. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



