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14:30, 29 августа 2024 года Генералу Гуртьеву в Орле вернули его имя В одноименном сквере исправили ошибку, допущенную на нескольких информационных стендах.



Фото: Сергей Мерцалов

В Орле генералу Гуртьеву вернули его имя. Была исправлена ошибка, допущенная в указании имени военачальника на информационных стендах в одноименном сквере. Ранее имя легендарного генерала Леонтия Николаевича Гуртьева указали как "Леонид". На эту неточность обратили внимание орловские СМИ. Однако ошибку быстро заметили и исправили. Теперь имя генерала указано верно.







