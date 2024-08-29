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14:05, 29 августа 2024 года В Орловской области мастера предприятия осудят за покалечившегося работника Сотрудник завода не прошел должного обучения, из-за чего лишился пальцев.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области перед судом предстанет мастер литейного предприятия, на котором покалечился работник. Женщину осудят по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".



Происшествие случилось в апреле 2024 в Мценске. По версии следствия, работник не был обучен обращению с оборудованием, что обернулось для него тяжелыми последствиями.



- Обвиняемая допустила к выполнению работ по подъему короба с отработанной смесью работника, не прошедшего обучение безопасным методам и приемам со стажировкой и сдачей экзаменов. В результате потерпевший, не останавливая работу подъемного механизма, взялся за трос, в результате чего его пальцы затянуло в крюковую подвеску с последующей их ампутацией, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Сейчас дело с доказательной базой ушло в суд. По указанной уголовной статье женщине может грозить лишение свободы сроком до двух лет.





Ольга СУПОНЕВА



