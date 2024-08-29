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13:46, 29 августа 2024 года Рифат Сабитов: "ВГТРК уделяет серьезное внимание сохранению и развитию языков" Филиалы ВГТРК вещают на 57 языках и наречиях.





На форуме национальных СМИ в Казани Рифат Сабитов, заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, рассказал о сохранении и развитии языков. Ежедневно филиалы ВГТРК вещают на 57 языках и наречиях.



- Язык - это основа народа, ВГТРК сегодня уделяет очень серьезное внимание сохранению и развитию языков. Обширный архивный материал переводится в цифровой формат и распространяется посредством телевизионного и радио эфира и новых медиа на родных языках. Так многонациональная Россия объединяется и традиционные ценности передаются будущим поколения, - отметил Рифат Сабитов.



В ходе форума он также призвал национальные СМИ уделять больше внимания детской аудитории, вводить программы семейного просмотра на родных языках:



- С уходом языка уходит и народ. Все происходит из семьи, если в семье не говорят, то выучить язык практически невозможно. Мы всегда призываем учить свой язык и людям старшего поколения говорить со внуками на родном языке.





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