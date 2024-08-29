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15:30, 29 августа 2024 года

Орловчанка одержала победу на всероссийских соревнованиях по парусному спорту

Мария Грамматчикова стала лучшей на регате Первенства ЦФО в классе "Лазер-радиал".

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловская спортсменка Мария Грамматчикова одержала победу на всероссийских соревнованиях по парусному спорту. На регате Первенства Центрального федерального округа в классе "Лазер-радиал" она стала лучшей. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
 

Еще одно "золото" Мария завоевала во втором этапе "Кубка федерации". Также не было равных нашей яхтсменке в рамках Кубка "Студенческой парусной лиги". В "Университетском Кубке" орловчанка заняла третье место.
 
Еще один наш земляк, Адам Ивлев-Салех, также показал хорошие результаты на этих соревнованиях. В его активе две серебряные награды. Бронзовой награды в регате "Кубок героев космоса" в классе "Луч-мини" удостоился орловец Алексей Самойленко.
 



Сергей Мерцалов
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