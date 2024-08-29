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15:00, 29 августа 2024 года В преддверии Дня знаний юным орловцам вручили наборы первоклассника Канцелярские принадлежности получили дети участников СВО, многодетные семьи и ребята из Троицкого района ЛНР.



Фото: "Вести-Орел"

В преддверии Дня знаний орловские школьники получили канцелярские принадлежности и наборы, которые помогут им успешно начать учебный год. Акция "Собери ребенка в школу" в Орловской области проводится уже двенадцатый раз при поддержке партии "Единая Россия". Наборы вручали в торжественной обстановке.



Ребятам пожелали успехов в учебе. По словам спикера регионального парламента Леонида Музалевского очень важно, чтобы дети пошли в школу с хорошим настроением, понимая, что о них заботятся взрослые. Он уверен, это положительно скажется на учебе первоклашек.





