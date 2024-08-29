Главная » Новости



16:30, 29 августа 2024 года Орловский доброволец награжден орденом Мужества 22-летний Дмитрий служит в составе штурмового подразделения ВДВ.



Фото: Денис Орлов

Орловский дружинник из "Бригады Катукова" награжден орденом Мужества. Об этом в своем телеграме сообщил командир бригады Денис Орлов.



22-летний Дмитрий заключил контракт с Минобороны около года назад. Сейчас он находится в зоне проведения СВО. Боец служит в составе штурмового подразделения ВДВ на одном из самых сложных участков фронта.



Дмитрий неоднократно успешно выполнял задачи на Запорожском направлении: штурмовал посадки и укрепрайоны украинских боевиков, рискуя жизнью, брал вражеские окопы. А когда его товарищ был тяжело ранен, Дмитрий несколько километров нес его до точки эвакуации.



Указ о награждении орловца подписал президент России Владимир Путин.





Сергей Мерцалов



