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16:30, 29 августа 2024 года

Орловский доброволец награжден орденом Мужества

22-летний Дмитрий служит в составе штурмового подразделения ВДВ.

Фото: Денис Орлов

Орловский дружинник из "Бригады Катукова" награжден орденом Мужества. Об этом в своем телеграме сообщил командир бригады Денис Орлов.  

22-летний Дмитрий заключил контракт с Минобороны около года назад. Сейчас он находится в зоне проведения СВО. Боец служит в составе штурмового подразделения ВДВ на одном из самых сложных участков фронта.

Дмитрий неоднократно успешно выполнял задачи на Запорожском направлении: штурмовал посадки и укрепрайоны украинских боевиков, рискуя жизнью, брал вражеские окопы. А когда его товарищ был тяжело ранен, Дмитрий несколько километров нес его до точки эвакуации.

Указ о награждении орловца подписал президент России Владимир Путин.


Сергей Мерцалов
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