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10:37, 29 августа 2024 года Театр "Свободное пространство" в Орле уступит сцену коллегам из Курска Гастроли Курского драмтеатра пройдут с 5 по 8 сентября.



Фото: архив

В Орле пройдут гастроли Курского драматического театра им. Пушкина. Спектакли дадут на сцене театра "Свободное пространство" с 5 по 8 сентября.



- В связи со сложившейся обстановкой, в Курской области запретили проведение массовых публичных мероприятий. Наш театр не остался в стороне от общей беды и решил поддержать своих коллег и добрых друзей из соседнего региона, предоставив им свою площадку для выступлений, - сообщили в пресс-службе театра "Свободное пространство".



Эти гастроли незапланированные. Зритель увидит спектакли "Медведь", "Пришел мужчина к женщине" и "Контрабас". Билеты можно приобрести на сайте "Свободного пространства".





Ольга СУПОНЕВА



