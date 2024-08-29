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10:31, 29 августа 2024 года На орловских дорогах 7 человек погибли и 63 покалечились по вине пьяных водителей С начала года в Орловской области произошло 49 ДТП с участием нетрезвых лихачей.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области с начала 2024 года произошло 49 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях пострадали 63 человека, 7 погибли.



Статистику опубликовало региональное УМВД. По информации пресс-службы ведомства, полицейские проводят профилактическую работу, чтобы число подобных происшествий сокращалось:



- На обслуживаемых территориях сотрудники подразделений Госавтоинспекции проводят дополнительные рейдовые профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД РФ водителями в состоянии опьянения.



За пьяное вождение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок в два года. А за повторную пьяную езду предусмотрена уже уголовная ответственность.











Ольга СУПОНЕВА



