На трассе под Орлом водитель "двенадцатой" кувыркнулся в кювет
Машина разбита, шофер получил ранения.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
В Орловской области мужчина получил травмы, вылетев на легковушке "ВАЗ" в кювет. ДТП случилось ранним утром 29 августа, в начале пятого часа.
- Мужчина двигался по автодороге "Малоархангельск-Архарово-Каменка", в районе 8 км не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.