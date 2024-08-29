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13:18, 29 августа 2024 года На трассе под Орлом водитель "двенадцатой" кувыркнулся в кювет Машина разбита, шофер получил ранения.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орловской области мужчина получил травмы, вылетев на легковушке "ВАЗ" в кювет. ДТП случилось ранним утром 29 августа, в начале пятого часа.



- Мужчина двигался по автодороге "Малоархангельск-Архарово-Каменка", в районе 8 км не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



