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10:12, 29 августа 2024 года Бойцы СВО поблагодарили орловцев за гуманитарную помощь Очередной груз доставлен из Орла на белгородское направление.



Фото: скриншот видео t.me/orel_adm

От бойцов СВО для орловцев пришла ответная благодарность за гуманитарную помощь. Видео записал один из военнослужащих с белгородского направления, куда накануне был доставлен груз.



Запись опубликовала мэрия Орла в своем официальном телеграм-канале. Участник спецоперации Руслан был краток:



- Спасибо жителям Орла и области, победа будет за нами.



В партию гумпомощи вошли необходимые материалы для строительства блиндажей.









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