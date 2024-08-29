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13:00, 29 августа 2024 года В Орловской области продолжается прививочная кампания В регион поступила первая партия вакцин от гриппа.







В Орловской области продолжается вакцинация. В регион поступили препараты от гриппа - 90 тысяч доз. Три тысячи из них уже доставлены в детскую поликлинику.



Пока от гриппа прививают всех желающих, организованная вакцинация будет после начала учебного года. Перед процедурой обязателен осмотр врача.



Существует календарь прививок, который призван защитить здоровье детей. В настоящее время орловцев прививают от туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерита полиомиелита и других опасных инфекций.





Елена Литинская



