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10:03, 29 августа 2024 года Под Орлом водитель "Киа" учинил ДТП на встречке В столкновении пострадала водитель встречного "Рено".



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

На трассе М-2 "Крым" под Орлом столкнулись две иномарки. По информации региональной Госавтоинспекции, на встречную полосу выехал 25-летний водитель на "Киа". Машина столкнулась с "Рено", пострадала женщина-водитель.



ДТП случилось около 6 часов утра 28 августа. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель легковушки "Киа Оптима" ехал в сторону Орла со стороны Москвы, допустил выезд на встречку, где как раз двигалась другая легковушка - "Рено Логан". В результате удара 33-летняя водитель "Рено" получила ранения. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.





Ольга СУПОНЕВА



