В Малоархангельском районе временный дом нашли 14 курян

Большинство переселенцев - из Суджанского района.

В Малоархангельском районе Орловской области развернули два пункта временного размещения. В местной гостинице проживают пять курян, а в здании Центральной районной больницы нашли приют девять жителей Суджанского района.



Как рассказала Оксана Фомичева, главный специалист отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, в максимально короткий срок удалось собрать всю необходимую гуманитарную помощь. Здесь есть вещи, средства личной гигиены, а также холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Сейчас на Орловщине нашли временный дом более 2,5 тысяч жителей Курской области. В Малоархангельском районе квадратные метры позволяют принять еще 31 человека.