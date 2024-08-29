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9:22, 29 августа 2024 года Ночью из многоэтажки в Орле эвакуировали девять человек Возгорание произошло в одной из квартир на улице Орелстроевской.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Ночью 29 августа в Заводском районе Орла произошел пожар. По информации пресс-службы регионального Управления МЧС, горела трехкомнатная квартира на девятом этаже дома на улице Орелстроевской. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили сильное задымление. Они эвакуировали из соседних квартир девять человек, а затем приступили к тушению огня. Очаг возгорания находился на кухне, при этом в квартире никого не было.



В результате пожара пострадали предметы обихода и мебель на кухне. Причины происшествия предстоит установить специалистам Госпожнадзора.





Сергей Мерцалов



