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11:00, 29 августа 2024 года В Орле стартовал прием заявок на гранты от Президентского фонда культурных инициатив Шансов на воплощение новых проектов у орловцев теперь станет больше.







В Орле стартовал прием заявок на гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Вчера в областном выставочном центре открыли офис фонда. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков и гендиректор фонда Роман Карманов.



Здесь орловцам помогут подать заявку, собрать необходимые документы и рассказать о своих идеях и планах. Роман Карманов отметил, что главная задача научить людей действовать в той же логике, что и фонд: если у вас есть идея, подробно расскажите о ней и о том, как вы планируете ее реализовать.



В стране уже открыто 16 офисов фонда. За три года работы на соискание гранта было подано более 30 миллионов заявок. Почти 8400 проектов поддержали на сумму более 31 миллиарда рублей.



- По статистике, от Орловской области подается около 40 проектов в год. Мы хотели бы увеличить это количество и с этой целью будем работать, - рассказала руководитель Проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Орловской области Анна Тихонова.





Татьяна Тимохина



