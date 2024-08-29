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8:45, 29 августа 2024 года Юных орловцев приглашают в секции и кружки Большой популярностью у жителей Орла пользуется Дворец пионеров и школьников имени Гагарина.







Рисование, танцы, пение и даже погружение в мир информационных технологий - все это доступно во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле. С 15 августа здесь стартовал набор детей на дополнительное образование. В этом году Дворец отмечает свой столетний юбилей. О том, какие направления будут доступны в новом учебном году, и о действующих льготах корреспондент "Вести-Орел" Александра Бахтина поговорила с директором Дворца Натальей Марушкиной.





Александра Бахтина



