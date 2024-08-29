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10:33, 29 августа 2024 года

В Орле проводили на службу бойцов, подписавших контракт с Минобороны

Прежде чем отправиться в боевые части, они пройдут подготовку на учебных полигонах.

Фото: пресс-служба губернатора

В Орле проводили на службу бойцов, которые заключили контракт с Министерством обороны. Перед тем как отправиться в боевые части, они пройдут подготовку на учебных полигонах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора
 
С напутственными словами к бойцам обратился военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин. Он сказал: "В это сложное время вы приняли решение защищать нашу Родину. Возвращайтесь живыми, поддерживайте друг друга и не теряйте веру. Победа будет за нами!".
 
Каждый орловец, который заключил контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и региональную выплату в том же размере. Опытные инструкторы помогут добровольцам освоить различные аспекты современного боя и познакомят с новыми системами оружия и военной техники.
 



Сергей Мерцалов
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