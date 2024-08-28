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18:30, 28 августа 2024 года

В Орловской области до конца года заработают зарядки для электромобилей

Заключен договор присоединения к сетям 15 станций.

Фото: департамент ТЭК, ЖКХ и энергосбережения

"Орелоблэнерго" заключило договоры технологического присоединения к электросетям 15 зарядных станций для электрических авто. Сейчас идет разработка проектной документации для подключения. Завершить техническое присоединение планируют в декабре 2024 года.

По информации департамента ЖКХ Орловской области, электрозарядные станции появятся на парковках в общественных местах. У каждого из объектов будет по три порта, а полный цикл зарядки составит 50 минут.

Ранее в регионе был одобрен план развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям положены субсидии из бюджета для возмещения затрат. Инвесторы могут получать компенсации до 60% на закупку оборудования и до 30% на технологическое присоединение к электросетям.


Сергей Силаев
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