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20:45, 28 августа 2024 года Орловские байкеры рассказали о своих путешествиях по России По их мнению, лучший способ получить позитивные эмоции - это увидеть красоту других городов.







Орловские байкеры поделились своими впечатлениями от поездок по России. Они считают, что лучший способ получить положительные эмоции - это увидеть красоту других городов своими глазами. Для байкера каждая поездка на мотоцикле - это особое событие. Однако перед тем, как отправиться в далекое путешествие, важно тщательно спланировать маршрут. Хотя мотосезон уже перевалил за экватор, варианты для новых поездок еще есть. О своих путешествиях по России на мотоциклах брутальные мужчины рассказали Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова



