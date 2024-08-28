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20:00, 28 августа 2024 года Команда орловского реабилитационного центра обучила 16 мам Теперь орловчанки могут самостоятельно заниматься со своими детьми дома.







Специалисты орловского центра "Сможем вместе" завершили работу по проекту "Лучший реабилитолог для ребенка". Центр помогает детям с нарушениями развития.



На средства президентского гранта в размере почти трех миллионов рублей 16 орловских мам прошли обучение. Они получили знания и навыки, необходимые для занятия с детьми дома после курса реабилитации. Сотрудники центра детской реабилитации также прошли обучение в Санкт-Петербурге.



О том, какую помощь можно получить в центре, расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская



