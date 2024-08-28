В Орле состоялся августовский педсовет

На мероприятии поставили задачи на новый учебный год.
27 сентября в концертном зале ОГИК состоялось пленарное заседание областного августовского совещания работников образования. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, главы районов, учителя.
– Уже через неделю начнется новый учебный год. И для нас с вами это событие вдвойне ответственное и волнительное – необходимо сделать все, чтобы система образования начала его максимально организованно, - сказал в своем обращении губернатор Андрей Клычков.
Руководителей образовательных учреждений и работников наградили грамотами губернатора и областного совета. Педагоги и директора выступили с докладами о развитии качества образования в регионе.