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19:00, 28 августа 2024 года В Орле состоялся августовский педсовет На мероприятии поставили задачи на новый учебный год.







27 сентября в концертном зале ОГИК состоялось пленарное заседание областного августовского совещания работников образования. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, главы районов, учителя.



– Уже через неделю начнется новый учебный год. И для нас с вами это событие вдвойне ответственное и волнительное – необходимо сделать все, чтобы система образования начала его максимально организованно, - сказал в своем обращении губернатор Андрей Клычков.



Руководителей образовательных учреждений и работников наградили грамотами губернатора и областного совета. Педагоги и директора выступили с докладами о развитии качества образования в регионе.





Татьяна Тимохина



