Лошадей из приграничных районов приютили в Орловской области

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18:00, 28 августа 2024 года
Лошадей из приграничных районов приютили в Орловской областиЖивотных разместили на базе конно-спортивной школы в деревне Ледно.
12 лошадей из Курской области встретили в Урицком районе. Их разместили на базе конно-спортивной школы в деревне Ледно.
Среди лошадей есть как опытные спортсмены, так и молодняк. Один из жеребят по кличке Калипсо сначала не очень хорошо реагировал на людей, но быстро освоился на новом месте.
- Мы с ним нашли общий язык, и вот видите, жеребенок доверяет человеку. Это говорит о том, что к нему здесь очень хорошее отношение, - рассказал руководитель орловской областной конно-спортивной школы Сергей Попов.
Для курских лошадей созданы все необходимые условия, включая трехразовое питание. Кормами животных обеспечивает Федерация конного спорта Орловской области. Однако каждый желающий может помочь с покупкой овса или сена.
Пока неизвестно, сколько времени животные проведут в наших краях. Но Орловская конно-спортивная школа готова держать курских лошадей на передержке столько, сколько потребуется.
Владимир Маряшин