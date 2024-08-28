Лошадей из приграничных районов приютили в Орловской области

Животных разместили на базе конно-спортивной школы в деревне Ледно.

Среди лошадей есть как опытные спортсмены, так и молодняк. Один из жеребят по кличке Калипсо сначала не очень хорошо реагировал на людей, но быстро освоился на новом месте.

- Мы с ним нашли общий язык, и вот видите, жеребенок доверяет человеку. Это говорит о том, что к нему здесь очень хорошее отношение, - рассказал руководитель орловской областной конно-спортивной школы Сергей Попов.

Для курских лошадей созданы все необходимые условия, включая трехразовое питание. Кормами животных обеспечивает Федерация конного спорта Орловской области. Однако каждый желающий может помочь с покупкой овса или сена.

Пока неизвестно, сколько времени животные проведут в наших краях. Но Орловская конно-спортивная школа готова держать курских лошадей на передержке столько, сколько потребуется.