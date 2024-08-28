Православные орловцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы

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17:00, 28 августа 2024 года
Православные орловцы отмечают Успение Пресвятой БогородицыЭто один из главных церковных праздников, который завершает пост.
Сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из главных церковных праздников. Верующие вспоминают окончание земной жизни Богородицы и ее вознесение на небо к своему Сыну.
- Смерти нет. Воскресение Христа и воскресение Божией Матери дают нам надежду на то, что и мы воскреснем и встретимся с Богом, - рассказал иерей, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин.
Для православных верующих 28 августа завершился Успенский пост. Многие стараются в этот день исповедаться и причаститься.
Юлия Опанасюк