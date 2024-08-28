Православные орловцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Это один из главных церковных праздников, который завершает пост.

- Смерти нет. Воскресение Христа и воскресение Божией Матери дают нам надежду на то, что и мы воскреснем и встретимся с Богом, - рассказал иерей, руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин.

Для православных верующих 28 августа завершился Успенский пост. Многие стараются в этот день исповедаться и причаститься.



