В Орле увеличат штраф за безбилетный проезд

Он вырастет с 200 до 2500 тысяч рублей.

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В Орле решили увеличить штраф за безбилетный проезд - с 200 рублей до 2500. Это решение было принято депутатами городского совета 28 августа.

На заседании прозвучала информация, что сотрудники трамвайно-троллейбусного предприятия каждый день выявляют большое количество "зайцев". Из-за этого ТТП теряет около 50 миллионов рублей в год.

По прогнозам, в 2024 году предприятие планирует перевезти 12 миллионов пассажиров.