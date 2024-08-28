В Орле увеличат штраф за безбилетный проезд

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14:57, 28 августа 2024 года
В Орле увеличат штраф за безбилетный проездОн вырастет с 200 до 2500 тысяч рублей.
Фото: архив
В Орле решили увеличить штраф за безбилетный проезд - с 200 рублей до 2500. Это решение было принято
депутатами городского совета 28 августа.
На заседании прозвучала информация, что сотрудники трамвайно-троллейбусного предприятия каждый день выявляют большое количество "зайцев". Из-за этого ТТП теряет около 50 миллионов рублей в год.
По прогнозам, в 2024 году предприятие планирует перевезти 12 миллионов пассажиров.
Сергей Мерцалов