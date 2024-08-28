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17:30, 28 августа 2024 года Народный фронт Орловской области отправил на СВО отделочные материалы Обшитые столешницы, ламинированный МДФ и ДСП пригодятся для благоустройства блиндажей.



Фото: Народный фронт Орловской области

Активисты Народного фронта отправили в зону СВО грузовик с листовыми деревоматериалами. Обшитые столешницы, ламинированный МДФ и ДСП будут использованы для благоустройства блиндажей на Харьковском направлении.



- Сейчас бойцам, как никогда, необходима наша помощь на передовой. Люди помогают, кто чем может. Сегодня мы передаем деревоматериалы. Все это отправится на Харьковское направление для благоустройства блиндажей, - поделился Владимир Филонов, руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области.



Он также рассказал, что продолжается строительство подземного храма для военнослужащих. И эти материалы необходимы для внутренней отделки.





Сергей Мерцалов



