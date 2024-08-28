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14:12, 28 августа 2024 года

В Орле открыли Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

Это уже 16-й офис по стране.

Фото: Татьяна Тимохина

28 августа в областном информационно-выставочном центре в Орле состоялось открытие Проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и президент фонда Роман Карманов. Они подписали соглашение о взаимодействии между фондом и правительством региона.
 
Проектный офис призван помочь орловцам качественно оформить заявки на участие в конкурсах и получить поддержку для реализации своих идей и проектов. Здесь можно получить консультации по продвижению своего дела.
 
За три года работы Проектного офиса от Орловской области было подано 273 заявки на участие в конкурсах фонда. Из них 33 проекта были признаны победителями. До 10 сентября продолжается прием заявок на первый конкурс фонда в 2025 году.



Татьяна Тимохина
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