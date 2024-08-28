В Орле открыли Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

Это уже 16-й офис по стране.

Фото: Татьяна Тимохина

Проектный офис призван помочь орловцам качественно оформить заявки на участие в конкурсах и получить поддержку для реализации своих идей и проектов. Здесь можно получить консультации по продвижению своего дела.

За три года работы Проектного офиса от Орловской области было подано 273 заявки на участие в конкурсах фонда. Из них 33 проекта были признаны победителями. До 10 сентября продолжается прием заявок на первый конкурс фонда в 2025 году.